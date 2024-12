Palla a due alle 19. Olimpia spalle al muro. Serve battere Trapani per arrivare in Coppa

Deve ritrovare il successo l’Olimpia Milano che dopo il lungo exploit in Eurolega si trova a fare i conti con 3 ko consecutivi in campionato e le ultime due sconfitte di fila in campo europeo. Quello che arriva oggi a Milano nel posticipo di campionato (si gioca all’Unipol Forum alle 19) è forse il peggior avversario possibile visto che l’entusiasmo e la brillantezza di Trapani, seconda in classifica e tutt’altro che semplice neo-promossa, è da arginare nonostante la stanchezza e le difficoltà.

Gara importante anche per iniziare a rimettere in sesto una classifica che al termine dello scorso turno escludeva addirittura l’Olimpia dalle prime otto e dunque dalla partecipazione alla Coppa Italia. Ancora in attesa delle notizie su Nebo, sicuramente il pivot non giocherà contro i siciliani, ma sarà necessario trovare forze fresche soprattutto dal nucleo degli italiani meno impiegato in questo periodo.

I granata guidati dell’ex Jasmin Repesa in panchina sono il miglior attacco del campionato con 93.7 punti, ma sono una vera e proprio cooperativa del canestro con ben 6 giocatori che viaggiano in doppia cifra di media.

Sandro Pugliese