Mercato. Udine si rinforza con De Laurentiis

Colpo di fine anno per l’Apu Udine, rivale a soli 2 punti dall’Unieuro. Negli scorsi giorni la formazione friulana ha infatti annunciato l’ingaggio di Quirino De Laurentiis, importante innesto per il reparto lunghi bianconero. L’ex ala-pivot della Pallacanestro 2.015 torna dunque in A2 dopo un campionato e mezzo in massima serie a Scafati, maglia con cui aveva conquistato la promozione nel 2021/22: 1,8 punti e 2,2 rimbalzi di media in 8,8’ di utilizzo a partita in questa stagione.

De Laurentiis è ai box da metà novembre a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico in artroscopia dal qualche sta ancora recuperando: Quirino raggiungerà Udine soltanto intorno a metà mese per completare il programma. Soddisfatto, comunque, coach Adriano Vertemati: "Abbiamo colto l’occasione di allungare il nostro roster con un elemento di qualità. De Laurentiis non è pronto da subito, ma potrà aiutarci a essere competitivi fino in fondo nei prossimi mesi". Realisticamente, ‘Rino’ non sfiderà Forlì nello scontro diretto del 28 gennaio.

s. c.