Mercoledì è stata la prima partita casalinga senza il giovane fotoreporter scomparso a maggio in un tragico incidente. Fiori e uno striscione: omaggio del Palafiera a Nicolò Ulivi

Il Palafiera, prima della palla a due tra Forlì e Cento di mercoledì sera, si è commosso nel ricordo del giovane fotoreporter Nicolò Ulivi, scomparso in un tragico incidente stradale nel maggio scorso. In gara2 di semifinale contro Trieste, l’ultimo match casalingo della stagione 2023/24, Nicolò era ancora lì, al lavoro: nella postazione dove sedeva solitamente è stata posta una sua immagine cartonata, con un bouquet di fiori. Alla commemorazione hanno partecipato diversi operatori della comunicazione, in particolare i colleghi di Nicolò, i fotografi delle testate locali, insieme agli assessori comunali Kevin Bravi e Paola Casara. L’intero palasport si è stretto intorno ai genitori del ragazzo, Albertina Zuccherelli, da molti anni volontaria della Croce rossa e vice coordinatrice del quartiere Romiti, e Deris Ulivi, operatore di TeleRomagna. E la curva Nord ha esposto uno striscione: "Dalla curva non verrai mai dimenticato... ciao Nicolò".