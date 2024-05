Metauro Academy super. L’Under 14 è campione

L’under 14 femminile del Metauro Basket Academy ha vinto il titolo regionale. Le ragazze allenate da coach Fabbri sono arrivate alla seconda fase valevole per il titolo regionale con lo stesso record dell’under 13, dodici vittorie in altrettante gare, ma le classe 2010 sono andate oltre mantenendo l’imbattibilità nelle successive nove gare disputate fino alla vittoria alla Palestra Falcone di Ancona che le ha incoronate campionesse regionali. L’incontro è terminato 39-64, con l’Mba che ha dominato fin dal primo quarto (7-18) per chiudere la pratica già all’intervallo con il più 19, 16-35, trascinata, tra le altre, dai 15 punti di Catani e dai 14 di Perini.

A fine partita il presidente del Comitato Regionale Fip Marche Davide Paolini ha premiato le formazioni under 13 e 14 per la doppia vittoria, premio condiviso dalla Metauro Basket Academy con le società del Nuovo Basket Fossombrone, Pallacanestro Fermignano, ASD Pallacanestro Acqualagna, C.S. 93 Basket Vadese, Usd Pallacanestro Urbania e ASD Basket Fanum che hanno permesso a queste ragazze di incontrarsi, conoscersi e diventare compagne inseparabili. Non è ancora finita qui la stagione, perchè domenica 26 maggio le ragazze under 13 disputeranno a San Salvo (Chieti) la Finale di Lega contro la vincente della conference Puglia nel torneo Jr NBA. La vincente accederà al Final Event di Perugia contro le migliori formazioni under 13 d’Italia.

Leonardo Selvatici