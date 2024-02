Metauro Academy super. Vinto il titolo regionale

La Metauro Basket Academy è campione regionale under 13 del femminile. Le ragazze allenate da coach Laura Fabbri superano l’ultimo ostacolo e battono la Feba Civitanova anche nella gara di ritorno (all’andata finì 22-65). Di fronte ad un Palasport di Acqualagna gremito di amici, famiglie e appassionati di tutta la vallata, le giovani atlete non mollano, dimostrando come questo titolo regionale sia più che meritato. Anche quando le avversarie, più alte e forti fisicamente, fanno valere i propri centimetri in difesa intasando l’area, le locali si adattano e trovano la chiave giusta per rispondere: pressione sulla portatrice e anticipi in difesa; circolazione di palla e testa alta in attacco.

Alla fine l’urlo liberatorio insieme ai 300 del Palas. Un grido che da Acqualagna echeggia a Sant’Angelo in Vado, Urbania, Fermignano, Fossombrone, i paesi in cui queste ragazze sono cresciute e in cui hanno dovuto sgomitare per guadagnare spazio tra i compagni maschi. Hanno trovato la loro strada, da vere guerriere. Non si tratta solo di vincere o perdere ma di una passione che merita i loro sacrifici, quelli delle famiglie e delle associazioni dei vari paesi che hanno contribuito attivamente a realizzare un sogno che fino a due anni fa sembrava impossibile. I numeri: 12 vittorie su 12 incontri, 71 punti segnati e 29 subiti in media. Le campionesse regionali sono: Sofia Cappellacci e Irene Ferri (Vadese Basket); Giulia Zuccaroni (Pall.Urbania); Agata Luchetti e Ginevra Rossi (N.Basket Fossombrone); Cecilia Poggiaspalla, Alice Vegliò, Maia Moretti, Francesca Mariotti e Annamaria Chegai (Pall.Acqualagna); Princess Iro, Sara Bassi, Cecilia Fabbrizi, Carolina Codignoli e Joy Ezema (Pall.Fermignano). Le ragazze sono allenate da coach Laura Fabbri, Assistente Paolo Bordoni, il responsabile del settore femminile è Mattia Vegliò. La stagione prosegue con il campionato Jr.Nba Fip Under 13 femminile, un torneo nazionale in cui le ragazze scenderanno in campo con la maglia dei Los Angeles Lakers per dare la caccia all’ambito "anello".

b.t.