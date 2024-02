Milano non trema contro Pistoia. Olimpia, vittoria che vale doppio

Il livello delle sfide non è paragonabile, ma la riserva della stanchezza era chiaramente accesa. Dopo due trasferta consecutive perse in Eurolega, l’Olimpia ritrova nel Belpaese la vittoria superando un campo decisamente ostico come quello di Pistoia. La vittoria dei milanesi è arrivata per 72-78, ma tutto si è deciso nell’ultimo periodo con l’EA7 che ha trovato energie supplementari per lo sforzo decisivo. A spaccare la partita ci ha pensato il talento e il carattere di Shavon Shields che firma 17 punti (3/7 da 2 e 3/6 da 3) con due triple allo scadere dei 24“ decisive nella parte finale dell’ultimo periodo, mentre Voigtmann gioca una gara concreta chiusa in “doppia doppia“ con 11 punti (5/7 da 2) e 10 rimbalzi. Dalla panca invece è prezioso Ricci che, ritrova il campo dopo le ultime esclusioni, firmando un 3/3 da 3 punti importante. A riposo Mirotic per non sovraccaricarlo, invece ha preso un po’ più di confidenza Maodo Lo che dopo le prime timide uscite dopo lo stop, stavolta ha segnato 9 punti in 23 minuti.

Milano deve gestire le energie dopo l’Eurolega, così Pistoia è subita brava a prendere il comando delle operazioni con i canestri di Hawkins per il 15-11, mentre è Willis a mantenere i toscani avanti sul 24-18 al 9’. Nel secondo periodo l’Armani prova a darsi una scrollata e cambia passo con uno 0-10 di break in apertura per sorpassare sul 24-31. Così l’inerzia diventa tutta milanese e il vantaggio rimane praticamente il medesimo all’intervallo sul 33-41 per gli ospiti. Esattamente come all’andata (Milano dilapidò un +14 all’intervallo), Pistoia rientra con un altro piglio e torna a contatto. I meneghini iniziano a vedere gli ormai classici incubi del terzo quarto e i toscani passo dopo passo si fanno sotto (l 54-53 al 27’). Diventa una battaglia corpo a corpo, al 30’ Milano è ancora avanti 56-57, poi è Ricci con l’ennesima tripla della sua gara a dare un po’ di respiro all’Olimpia sul 56-62, poi Hall allunga ancora 56-64, così coach Brienza deve chiamare timeout. Cambia poco perchè Milano tocca il massimo vantaggio sul +12 (62-74) con le schiacciate di Voigtmann e Melli, intervallate da due triple glaciali di Shields. Così Milano conquista il suo quinto successo consecutivo in campionato, mentre giovedì tornerà a giocare tra le mura amiche del Forum per l’ultima gara di Eurolega prima della pausa contro il Real Madrid.