Milano perde il big match. Olimpia travolta a Bologna

BASKET SERIE A

di Sandro Pugliese

Continua a rimanere un tabù la trasferta di Bologna per l’Olimpia Milano che perde per 84-75 ed infila il nono ko consecutivo in terra felsinea, nonostante che gli ultimi due scudetti siano andati a Milano. Ed è questo uno dei problemi del ko della Segafredo Arena per i biancorossi che così in classifica ritornano ad essere a -2 con il rischio poi di non avere il fattore campo a favore. I biancorossi, seppur esausti dalla sfida con il Partizan (ma la Virtus era comunque in campo al Pireo giovedì sera), si presentano anche senza Shavon Shields e così hanno davvero poche frecce al proprio arco. Così non bastano i 24 punti di Shabazz Napier, marcatore solitario con 3/4 da 2 e 3/6 a 2, come i 14 di Mirotic (4/8 da 2 e 2/4 da 3) arrivati, però, praticamente tutti solo nella ripresa come i 13 di Voigtmann.

La gara inizia subito con la Virtus che parte a spron battuto in una sfida che poi comanderà per 40 minuti. Il primo strappo è firmato Shengelia con i canestri del 16-10, ma dopo il 24-19 di fine primo quarto e nel secondo periodo che i bolognesi prendono quel vantaggio che spaccherà poi in due tutta la partita. Belinelli non sbaglia un colpo dall’arco, così al 13’ i padroni di casa allungano addirittura sul 35-19. Milano pesca qualcosa anche da Caruso, poi si affida in regia a Napier e torna con lo svantaggio in singola cifra (42-33). All’intervallo Bologna è avanti di 10 (47-37), ma è ancora con le triple di Belinelli e Shengelia che respinge tutti gli assalti di Milano tornando avanti 61-47 al 28’, mentre per l’EA7 è il solo Mirotic a segnare con continuità. Nello sforzo finale i biancorossi riescono a risalire fino al -6 su 75-69 con un paio di guizzi di Voigtmann, ma è davvero troppo poco per provare ad uscire corsari da Bologna. È l’ex di turno Abass a chiudere la partita con la tripla dell’81-71 mandando i titoli di coda della partita. Per Milano giovedì in Eurolega sarà scontro diretto sul parquet di Vitoria con il Baskonia per provare la rimonta per il play-in.