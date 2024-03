Minibasket - "Aquilotti». Il Trofeo Cefa verso il gran finale. Da domenica il via alle partite

Don Bosco Livorno è la quarta e ultima qualificata alla fase finale regionale della trentunesima edizione del Torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo. Domenica 7 aprile, ancora al palazzetto dello sport di Castelnuovo, si disputerà la fase finale con sul parquert le quattro qualificate dalle giornate di qualificazione: Etrusca San Miniato, Lucca Academy Basket "Rosso", Cestistica Audace Pescia e Don Bosco Livorno. La vincente staccherà il biglietto per la fase internazionale, dal 26 al 28 aprile, che ospiterà anche la ventesima edizione del Memorial Danilo Boschi.

Le gare sono per la categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2013-14-15). Don Bosco ha conquistato l’ultimo pass, battendo in finale Lucca Academy Basket "Bianco", società che ha, dunque, sfiorato l’accesso con entrambe le squadre al via. Al terzo posto del girone "Azzurro", il Gea Grosseto che, solo per la differenza canestri dei vari quarti disputati, ha superato il Vela Viareggio "B".

Ora occhi puntati sulla finale regionale che vedrà San Miniato sfidare Pescia nella prima semifinale e Lucca Academy "Rosso" poter prendersi la rivincita su Don Bosco.

Gli organizzatori rivolgono Un ringraziamento al Cia di Lucca-Fip Toscana per l’importante supporto dato sino a qui per la designazione dei giovani arbitri sempre ben preparati.

Dino Magistrelli