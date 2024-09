Minibasket Inizia la stagione all’istituto magistrale. Audax, che spettacolo!. Suona la campanella per i piccoli campioni

E’ iniziato ieri il minibasket della nuova stagione dell’Audax. Riservato a bambine e bambini nati tra il 2013 e il 2019, l’attività si svolge nella palestra dell’istituto magistrale di via Lunense a Marina, nei giorni di martedì e giovedi dalle 17 alle 18,30. La società comunica che quando sarà disponibile anche il palazzetto dello sport di Avenza, il minibasket si terrà anche in quella struttura nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18. Responsabile del settore minibasket sarà Emanuele Barcellone che già lo ha gestito negli ultimi anni.

Intanto la società non ha ancora sciolto il nodo della partecipazione al campionato di Divisione regionale 2 (ex Promozione), una decisione che, oltre a pesare sulla presenza di squadre carraresi in tornei senior, andrebbe a incidere anche sulla ripartizione delle ore assegnate al palazzetto a ciascuna società perché gli spazi dell’Audax senior diventrebbero molto appetibili per Cmc e Legends, per cui si aprirebbero nuovi scenari, oltre a quelli già in corso, per presunte disparità nella assegnazione delle ore. Ovviamente a lavori in corso ultimati.

ma.mu.