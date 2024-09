Minibasket - L’evento. Il Torneo internazionale

Con l’avvicinarsi del mese di settembre il Cefa Castelnuovo del presidente Vincenzo Suffredini (foto) sta rimettendo in moto la propria macchina organizzativa, sia per la preparazione ai vari campionati, sia per allestire il suo massimo evento che è il Torneo internazionale di minibasket, riservato alla categoria "Aquilotti", che, per la prossima edizione 2025, raggiungerà la XXXI edizione e riguarderà i nati dal 2013 al 2015.

La manifestazione è da sempre realizzata da Cefa Castelnuovo, con il contributo e il patrocinio della "Uisp" Basket nazionale e toscana, la città di Castelnuovo e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano della "Fip".

Intanto, per tutto il mese di luglio, tutti i mercoledì pomeriggio, il Cefa ha organizzato, al parco "Danilo Boschi" di Castelnuovo, un corso completamente gratuito per il minibasket e basket per ragazzi e ragazze nati negli anni 2010- 2013.

Inoltre presso, sempre al "Boschi" e al palasport, nel complesso della nuova cittadella dello sport di Castelnuovo, "Yuri Micchi", si è svolta l’edizione 2024 di "Insieme si può", organizzata dall’ associazione "Filo d’Arianna" e dalla Misericordia di Castelnuovo. Un evento dove tutti i ragazzi, nel pieno rispetto dell inclusività, hanno potuto provare e sperimentare le varie attività sportive. Presente il Cefa Basket con il baskin, sport inclusivo per eccellenza, con i propri istruttori e alcuni ragazzi del Cefa Baskin che hanno seguito i gruppi e fatto giocare i ragazzi presenti.

Ogni anno il torneo internazionale di minibasket è l’occasione anche per la consegna del Memorial Danilo Boschi, giunto alla XX edizione, per ricordare l’ex dirigente del Cefa, scomparso in un tragico incidente sul lavoro. Nell’ultima edizione il riconoscimento è stato consegnato a Tommaso Fantoni, giocatore di basket oggi in forza alla Libertas Livorno, con un passato alla Reyer Venezia, a Torino, Scafati e Ferrara e 37 presenze con la maglia della nazionale azzurra. Fantoni è cresciuto nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, squadra che prende quasi sempre parte al torneo garfagnino. Fantoni ha avuto un’accoglienza calorosa da parte del numeroso pubblico presente. La premiazione è stata effettuata da Livia Maela Martinelli, moglie di Boschi, dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e dal presidente del Cefa, Vincenzo Suffredini.

Questo l’albo d’oro del Torneo internazionale: 1992 Bellaria Pontedera Cappuccini, 1993 Selezione Uisp Lucca, 1994 Virtus Buckler Bologna, 1995 e 1996 Pattogos Budapest (Ungheria), 1997 Nch Virtus Siena, 1998 Abc Castelfiorentino, 1999 Pattogos Budapest (Ungheria), 2000 Blf Kk Budapest (Ungheria), 2001-2002-2003-2004 Zadar Prvi Kos Zara (Croazia), 2005 Scavolini Pesaro, 2006 Zadar Prvi Kos Zara (Croazia), 2007 Bees Projetc Scavolini Pesaro, 2008 Pallacanestro Favaro (Venezia), 2009 Legnano Minibasket, 2010 KK Krka Novo Mesto (Slovenia), 2011 Bees Basketball Projetc Pesaro, 2012 Us Terranova, 2013 Mens Sana Siena, 2014 Ca’ Ossi Forlì, 2015 Tavarnelle Poggibonsi, 2016 Bees Basketball Projetc Pesaro, 2017 Ca’ Ossi Forlì, 2018-2019 Zadar Prvi Kos Zara (Croazia), 2020-2021 non disputato, 2022 Pallacanestro Aurora Desio, 2023-2024 Skm Mokykla Vilnius (Lituania).

Dino Magistrelli