Minors. Agliana e Monsummano. Due vittorie pesanti

Si va per la quinta giornata di ritorno nei campionati di basket di serie B Interregionale e C, in programma questo week-end. In B Interregionale, domani sabato 13 gennaio, dalle 21 a Empoli, partitissima tra il Computer Gross Use Basket, secondo in classifica con 22 punti, e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, quinto a quota 18. "Tutti a disposizione", ci rendono edotti da casa mobiliera. Nel girone A di serie C, sempre domani ma dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, sfida tra la Valentina’s Camicette e Sansepolcro. "Troveremo la compagine aretina arrabbiata, vista la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale per 80-74 rimediata da Prato – asseriscono dall’ambiente di Bottegone –. Dal canto nostro, prosegue l’inserimento del nuovo straniero, il tedesco Delage, che è in buone condizioni fisiche, mentre Riccio, non al meglio, sarà della egualmente della partita". Nel girone B, bei successi infrasettimanali per l’Endiasfalti Agliana (75-51 a Carrara) e la Gioielleria Mancini Monsummano (81-73 a Ponte Buggianese con la Synergy Valdarno). Sesta affermazione consecutiva per Agliana, che dopodomani domenica 14 gennaio ospiterà, dalle 18 al Pala Capitini, la capolista Mens Sana Siena. Monsummano, invece, tornerà in scena domani, a partire dalle 18.15, sul parquet della Fides Livorno. "Abbiamo fatto una super partita. Ci eravamo ripromessi di portare in campo la nostra identità, e così è stato – esulta il coach di Agliana, Gambassi –. Ci aspettano due partite toste, le prepareremo in poco tempo e avremo bisogno del massimo supporto da parte dei tifosi". "Siamo in fiducia. Vogliamo battere anche Siena – ammette il presidente Simone Caramelli –. L’obiettivo è il quarto posto, che significa tanto".

Tabellino Agliana: Rossi 20, Zita 5, Mucci 11, Nieri 2, Catalano 11, Andrei 4, Bacci 12, Mbengue, Nesi, Bonistalli 8, Bibaj.

Tabellino Monsummano: Danesi 15, Cantrè 6, Meacci 6, Calderaro 6, Vettori 4, Albelli ne, Lepori, Giusti, Tommei 22, Cellerini 2, Santi 2, Manetti 18.

