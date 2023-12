Minors. Quarrata e Shoemakers al top. Che tracollo per Bottegone

Nella seconda giornata del girone di ritorno dei campionati di serie B Interregionale e serie C, nella quale riposava da calendario l’Endiasfalti Agliana, hanno meritato elogi il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e la Gioielleria Mancini Monsummano, abili a battere tra le mura amiche Arezzo (79-68) e il Don Bosco Livorno (75-66). Niente da fare, invece, per la Valentina’s Camicette Bottegone, costretta alla resa interna (95-62) dalla capolista Costone Siena.

In serie B Interregionale, secondo successo consecutivo per Quarrata. Da sottolineare le prove di Tiberti, autore di una "doppia doppia" da 19 punti e 14 rimbalzi, e Antonini, che chiude con 16 punti. Con questa affermazione, il Dany Basket sale a quota 14 punti in classifica.

Nel girone A di serie C, secondo k.o. di fila per Bottegone, che rimane nella zona bassa della graduatoria. Privi di De Leonardo, i gialloneri hanno potuto contare su rotazioni ridotte all’osso e vissuto una serata da dimenticare in attacco, andando a sbattere contro la solidità e forza della capolista, che ha mostrato tutto il proprio valore.

Una prova da grande squadra quella sfoderata dagli Shoemakers. I ragazzi di coach Davide Matteoni mettono in campo intensità, cuore e difesa abbattendo Livorno. Top scorer Meacci, con 19 punti e 10 rimbalzi, e Tommei, 18 punti, autore di 3 bombe in poco più di un minuto per il break decisivo. Ma al di là delle prove balistiche, c’è da sottolineare una notevole prestazione difensiva collettiva.