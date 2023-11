Minors. Quarrata torna alla vittoria. Ancora un ko per Bottegone

Due squadre ferme (per causa di forza maggiore), due in campo: Quarrata, tornato alla vittoria, e Bottegone, che ha incassato la terza sconfitta in una settimana. L’alluvione che ha colpito anche la nostra provincia ha costretto al rinvio del derby tra Gioielleria Mancini Monsummano ed Endiasfalti Agliana. "Abbiamo chiesto noi lo spostamento dell’incontro – spiega il presidente aglianese Simone Caramelli –: molti dei nostri giocatori abitano a Campi Bisenzio e Prato. Recupereremo la partita mercoledì 29 novembre, con inizio alle 21.15, al palazzetto dello sport di Ponte Buggianese". Intanto in serie B Interregionale, torna a correre il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che nella settima giornata s’impone sulla Pallacanestro Sestri (74-55). Con questa affermazione, i biancoblu salgono a quota 10 punti in classifica, confermandosi nelle zone altissime. Una vittoria che la società mobiliera dedica alla popolazione locale e non solo colpita dall’alluvione. Il presidente Gino Giuntini ringrazia di cuore le persone presenti al PalaMelo perché è stato raggiunto un incasso di 710 euro. La raccolta continuerà anche per tutta la settimana così da consegnare al sindaco di Quarrata l’intera somma ottenuta. La terza partita in una settimana non regala nuove soddisfazioni, purtroppo, alla Valentina’s Camicette Bottegone che nella settima giornata di andata della prima fase di serie C girone A soccombe al "PalaPertini" di Ponte Buggianese per 92-82 contro Altopascio.

Gianluca Barni