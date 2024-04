Missione Andrea Costa. Società e playoff: l’obiettivo è doppio

Un palcoscenico migliore di un derby vittorioso non poteva esserci per l’Andrea Costa. Successo nella stracittadina e post season presa di forza (al di là della sconfitta di San Severo che aveva già certificato l’ambito premio mentre il derby stava andando verso la sirena finale) nella partita più attesa dell’anno. Quella che, al contrario, non ha permesso alla Virtus di regalarsi un finale migliore in casa giallonera, con le ultime cinque sconfitte che lasciano un po’ di amaro in bocca al termine di una stagione in cui è arrivata sì la salvezza (a quattro giornate dal termine), ma probabilmente qualcosa di più era lecito attenderlo da una squadra con alle spalle una società che ha volutamente investito parecchio sul mercato, cercando ogni volta la miglior versione di se stessa.

Quella dell’Andrea Costa è un’impresa sportiva enorme, destinata a finire tra i ricordi più belli della storia biancorossa, recente e non solo. Partito come una delle cenerentole del girone B il gruppo plasmato (sì, perché c’è stato ben più del solo assemblaggio di uomini) da coach Emanuele Di Paolantonio nel pochissimo tempo che è passato tra il suo annuncio a metà luglio e la fine di agosto quando è sbarcato a Imola l’ultimo tassello Lukas Aukstikalnis, ha centrato un playoff quanto mai impronosticabile.

Festeggiato con la vittoria nel derby di domenica che ha sancito la chiusura della stagione regolare con ben 18 vittorie nel carniere, l’ottavo posto finale nel girone più equilibrato tra i due della cadetteria e lo scontro playoff ai quarti di finale promozione contro la Pielle Livorno che partirà soltanto domenica 5 maggio con gara-uno, ossia tra un paio di settimane, permettendo a Corcelli e compagni di poter staccare un attimo la spina ed esaurire con calma i dovuti festeggiamenti. Gara-due è prevista martedì 7 maggio mentre gara tre, la prima al PalaRuggi, sarà venerdì 10 maggio. Possibilità di allungare la serie?

A onor del vero molto esigue, considerando che i biancorossi si troveranno di fronte un avversario che ha dominato il girone A (con 28 vittorie e sei sconfitte), producendo un girone di ritorno caratterizzato da 16 vittorie su 17, con l’unica sconfitta arrivata questa domenica nel derby con la Libertas Livorno, ininfluente ai fini della posizione di classifica, ma ugualmente capace di portare 8mila spettatori al seguito di una gara di serie B.

Vero è però che finora la stagione biancorossa ha insegnato a diffidare dal fare pronostici e dunque meglio è gustarsi questa serie auspicando che la Di Paolantonio band regali ancora qualche perla di basket giocato. In attesa che l’estate porti a compimento quel passaggio societario auspicato da tanti (a proposito, il dottor Cristian Manuel Perez è stato adocchiato sugli spalti a seguire il derby) per garantire il futuro dell’Andrea Costa nelle prossime stagioni.