Molinella vince ancora e sogna. Cvd, una scivolata pericolosa

Seconda prova consecutiva di grande orgoglio per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nell’attesissima gara-quattro dei playout di B impatta la serie con la Virtus Padova (2-2) e mercoledì alle 20,30 tornerà al PalaBerta di Montegrotto Terme per la ‘bella’ che sancirà chi si salverà e chi dovrà giocarsi il tutto per tutto contro Vicenza (0-3 contro Bisceglie). Per gli ozzanesi prova a bassi giri di motore, con i soli Martini e Abega in doppia cifra e con una gara sostanzialmente dominata a rimbalzo. In serie C in campo solo le squadre impegnate nella corsa playout. Nel gironcino P1 perde terreno Ozzano, che si fa sorprendere a domicilio da Novellara e scivola al terzo posto in compagnia di Lugo. Nel P2 vittoria a bassissimo punteggio per Molinella, che piega il fanalino Correggio e si porta in vetta solitaria anticipando così la salvezza matematica: alle sue spalle sale Castel Guelfo, bene nel derby contro San Lazzaro. Nel P3 brutto scivolone esterno per il Cvd Casalecchio, che cade a Santarcangelo e ha tre partite per risalire la china dal penultimo posto. Nel mentre sono stati pubblicati i calendari delle semifinali, con la Francesco Francia che debutterà sabato alle 19, prima di gara-due al PalaBigi di Reggio Emilia in programma mercoledì 22 alle 20,45. In DR1 nuovo colpo di scena sulle vette del girone A, con la regina Giardini Margherita che perde quota sul campo del Voltone, quinto della classe, e permettono così l’approdo sul gradino più alto del podio di Vignola, bene all’overtime contro una super Anzola, e Vis Persiceto, corsara a Cavriago. Nella metà bassa successo in trasferta per Castel Maggiore, che espugna il parquet della Masi e sale a quota 28. Chiude infine il quadro il girone B, con la terza vittoria consecutiva di Budrio, che piega Russi e si mantiene sulla scia della capolista Argenta: nella bagarre per il quarto posto ko pesante per Granarolo.