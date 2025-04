Montecatini trionfa contro Pielle Livorno: Chiarini guida la vittoria 94-77

TOSCANA LEGNO LI77LA T GEMA MCT94

PIELLE LIVORNO Venucci 14, Leonzio 17, Del Testa 5, Cepic 7, Klyuchnyk 7, Campori 15, Hazners 5, Vedovato 4, Sinagra 3, Lucarelli, Bonacini ne. All. Turchetto

MONTECATINI Burini 10, Chiarini 20, Toscano 20, Passoni 14, Di Pizzo 7, Savoldelli 9, D’Alessandro 7, Bedin 4, Stanic 3, Cellerini, Albelli ne, Acunzo ne. All. Del Re

Arbitri: Marzo e Lillo

Note: parziali 21-25, 44-50, 60-72

MONTECATINIIl primo big match di giornata se lo prende La T Tecnica Gema Montecatini, e in maniera autoritaria. I "leoni" termali trionfano 77-94 al Modigliani Forum targato Pielle Livorno e tornano ad esultare in campionato dopo più di un mese: negli ultimi 120 minuti di regular season sarà testa a testa con la Virtus Roma per il quarto posto. L’equilibrio iniziale lo rompe l’ex di turno Mateo Chiarini, con il 3/3 ai liberi che segna il primo possesso pieno di vantaggio (7-10). Il 4/4 dalla lunga distanza fa lievitare il vantaggio degli uomini di Del Re fino al +12: le cose per La T Gema sembrano mettersi bene, almeno fino a 2’ dalla prima sirena, quando la Pielle timbra un 10-2 e torna sotto (21-25).

Si viaggia sui binari dell’equilibrio ora e ci sono due brutte notizie per gli ospiti: i problemi di falli di tanti, troppi interpreti e le percentuali da tre dei labronici, in costante risalita. E’ proprio una tripla di Campori a impattare lo score a quota 30, poi il floater di Leonzio dà il primo vero vantaggio alla Toscana Legno. Grazie ai viaggi in lunetta i "leoni" restano francobollati poi si fanno trascinare da un Toscano indemoniato, che mette 9 punti consecutivi e spinge i suoi fino al 42-47. Venucci e Klyuchnyk ai liberi accorciano prima che la bomba di Savoldelli allo scadere del primo tempo ammutolisca il PalaModigliani. Di Pizzo e il solito Toscano prolungano il parziale rossoblù anche dopo il rientro dagli spogliatoi, Chiarini e Leonzio regalano lampi di showtime al pubblico livornese ma il vero protagonista del terzo quarto è Lorenzo Passoni, che con 9 punti nel periodo dà una grossa mano agli ospiti a fare nuovamente il vuoto: La T Gema tocca anche il +16 grazie al layup di Savoldelli ma Campori suona la carica per la Toscana Legno con 6 punti in fila che tengono vive le speranze pielline. Che non sia finita ci tiene a rimarcarlo anche Hazners: sua la tripla che permette ai biancoblù di rientrare fino a -9. Poi però si scatena Chiarini: prima "jefecito" costruisce da solo il break di 7-0 che chiude virtualmente i giochi, poi infierisce sulla sua ex squadra, esultando platealmente. Atteggiamento che trasforma il palazzetto in una bolgia. Ciò che conta però è che La T Gema ne esce con in mano due punti d’oro.

Filippo Palazzoni