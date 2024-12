Motociclismo. Raimondi da sogno: vittoria e ingaggio

Anche quest’anno Tecla Raimondi, pilota alfonsinese classe 2002, si è aggiudicata il campionato regionale di motocross della Federmoto, nella categoria femminile con la sua Kawasaki 250, vincendo senza troppa difficoltà quasi tutte le gare, e mettendosi in luce, tanto da essere ingaggiata, insieme al fratello Liam, nel prestigioso Team MX Off-Road di Parma. In questo modo, Tecla Raimondi si è aggiudicata un bel supporto tecnico e logistico per la prossima stagione, nella quale si candida nuovamente per un ruolo da protagonista. Il fratello Liam, di 17 anni, debutterà invece nella massima cilindrata, su Honda 450, nel campionato italiano e nel campionato regionale. Lo scorso anno, Tecla Raimondi, con la sua Kawasaki n.492, aveva vinto il campionato regionale femminile, mentre il fratello Liam si era classificato al 2° posto nella categoria Challenge con la propria Honda n.741.

La passione della centaura alfonsinese nasce a 8 anni, prima con le minimoto, poi con le miniGp, entrambe da strada, passando poi alle moto da cross. A 14 il debutto nel campionato regionale Uisp (categoria 85cc), dove è stata l’unica partecipante femminile ed anche la prima in Italia a vincere un campionato regionale in una categoria maschile.