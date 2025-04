Mu Number8 sconfitta da Le Mura Lucca: sfuma il sogno play off

Non riesce ad invertire il trend negativo, la Mu Number8 che nella 13ª giornata di ritorno del campionato interregionale di Serie B femminile, fuori casa è sconfitta da Le Mura Lucca per 55-43 (parziali 15-10, 28-27, 41-38). Partita giocata alla pari per le bianconere che, seppure davanti alle più quotate avversarie, reggono l’urto per i prime tre tempini, per poi cedere solo nell’ultimo quarto. Per trenta minuti le apuane di coach Fabrizio Sturlese replicano ad ogni tentativo di fuga delle avversarie, riuscendo anche in un paio di occasioni a mettere il naso avanti. Nell’ultimo periodo le lucchesi si fanno però più aggressive, le ospiti hanno un calo fisico e le locali mettono a segno un break decisivo di 14-5 che permette loro di portare a casa la vittoria finale con un +12. Le bianconere tornano in campo oggi (palasport Mariotti di La Spezia, ore 15,30) contro il Prato dove la Mu Number8 cercherà di tornare alla vittoria nella penultima gara della stagione regolare.

Lo score: Mbaye 7, Maiocchi 7, Ratti 6, Amadei 5, Guerrieri 9, Candelori, Varone 9, Murgese. Con due giornate ancora da giocare e con solo quattro punti a disposizione, per la matematica le bianconere non sono ancora fuori dai play off (riservati alle prime sei) ma oltre a vincere entrambe le partite che restano, devono sperare in due sconfitte del Terni che precede di quattro punti (contro cui Massa però vanta il 2-0 negli scontri diretti) e sperare anche in due sconfitte del Piombino, sopra di due lunghezze e con il vantaggio della differenza canestri (+1) negli scontri diretti.

La classifica: Perugia 52; Ponte Buggianese (Pistoia) 46; Lucca Le Mura 42; Pielle Livorno 36; Firenze Academy 30; Terni 28; Piombino 26; MU Medicina Unica Number 8 Massa e Prato 24; Umbertide (Perugia) 22; Senigallia (Ancona) e Costone Siena 20; Valdarno (Arezzo) e Orvieto (Terni) 10; Pontedera 2.