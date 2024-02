Mussini fermo, la Sella stringe i denti. Per la guardia almeno due gare di stop

Un’altra tegola piove pesantemente sulla testa della Benedetto che, dopo aver perso e in solo in parte recuperato mezza squadra per infortunio, si trova costretta a fare a meno almeno per alcune settimane di Federico Mussini, a causa di una lesione muscolare lombare riportata dal play reggiano nei giorni scorsi in allenamento. L’ufficialità di ciò che già era già stato anticipato domenica sulle nostre pagine, è purtroppo arrivata nella giornata di ieri dalla società, tenuta suo malgrado ad annunciare l’ennesimo infortunio occorso ad uno degli elementi del roster biancorosso nel corso di questa stagione. Dopo Bocevski, Benvenuti, Toscano, Mitchell e Palumbo, Mussini si aggiunge alla lunga e variegata lista di chi, in questi sei mesi, ha trascorso (o sta trascorrendo) buona parte del suo tempo in infermeria.

Un’annata nefasta sotto questo punto di vista e Cento, che adesso sembrava aver trovato una quadra definitiva, si trova nuovamente obbligata a rimettere assieme i pezzi e a trovare un modo per uscire un’altra volta da una situazione precaria.

"E’ un infortunio difficile da valutare perché la zona del corpo coinvolta crea molto fastidio al giocatore – spiega il gm Iozzelli, facendo riferimento alle condizioni di Mussini –. Diventa anche difficile, oggi come oggi, capire la reale entità del problema. Di certo, serviranno minimo due settimane soltanto per capire l’evoluzione dell’infortunio, poi, se ci saranno miglioramenti, Federico potrà gradualmente riprendersi ad allenare. Escludo comunque che lo rivedremo prima della pausa per la Coppa Italia (16-17 marzo, ndr)". Mussini salterà dunque per certo le gare contro Torino, in programma domenica, e Agrigento, fissata in anticipo venerdì 8 marzo alla Baltur Arena (ore 20.45). Ma non è escluso che, vista la tipologia dell’infortunio, l’assenza possa prolungarsi anche nelle settimane successive. "Di stagioni ne ho vissute tante da dirigente, ma soltanto un paio di volte mi sono trovato nella situazione attuale, con una miriade di giocatori persi in più periodi dell’anno per infortunio. Paradossalmente, sarebbe stato meglio perdere due giocatori ma per tutta la stagione, invece che trovarsi costretti a fare a meno di più elementi per settimane o mesi a distanza ravvicinata: così diventa difficile trovare continuità all’interno di un campionato. Tra l’altro, Mussini per noi è un giocatore fondamentale e la sua assenza peserà eccome. Se interverremo sul mercato? La società ha già fatto tanti sforzi per risolvere le problematiche che ci sono capitate quest’anno, per questo al 90% direi di no".

Giovanni Poggi