Estra Pistoia sbanca Napoli, una vittoria da eroi

Pistoia, 2 marzo 2025 – Una vittoria da eroi. I mezzi termini non sono davvero adatti per descrivere l'impresa dell'Estra Pistoia che sbanca Napoli (70-74) e urla al mondo intero di essere viva. Al di là di tutto. Dopo un'altra settimana surreale, contraddistinta dall'iniezione di liquidità del consigliere americano David che ha consentito alla società di ottemperare agli obblighi federali, pagare stipendi e contributi, tesserare l'italiano mancante (Ceron) per evitare 50mila euro di multa e viaggiare verso la Campania, la squadra di Okorn, ridotta ai minimi termini vista l'uscita di Christon, quella prossima di Silins, la defezione di Kemp e la rinuncia a Maverick Rowan, butta il cuore oltre l'ostacolo e fa festa. Chi pensava che questa squadra fosse stata travolta dalle mille voci che si accartocciano sul futuro del Pistoia Basket, si è sbagliato di grosso.

Napoli Basket - Estra Pistoia 70-74 (Foto A.De Lise / Ciamillo-Castoria)

Successo, anzi trionfo anche in barba alla pessima gestione di questi mesi firmata Ron Rowan, inibito per tre mesi e ancora negli Usa a caccia di finanze per concludere la stagione. Saccaggi, Della Rosa, Paschall: tre nomi su tutti emergono all'ora di pranzo. Due sono italiani che colpevolmente nei mesi scorsi sono stati forzatamente messi da parte per far giocare chi, a conti fatti, non lo meritava. L'americano invece è stato rispolverato grazie alla sua disponibilità e ha fatto la differenza. Anche lui spesso è rimasto fuori complice il turnover di stranieri. Chissà perché. Da menzionare tutti, anche gli altri due americani Cooke e Forrest, l'ultimo arrivato Ceron, Benetti e Boglio. Quel che resta dell'Estra ha mandato un messaggio chiaro, di professionalità e rispetto verso la città che tanto ha sofferto in questi mesi così cupi. Ora però un raggio di luce e la certezza che la salvezza può ancora essere raggiunta.

Napoli Basket-Estra Pistoia 70-74

NAPOLI BASKET: Pullen 17, Zubcic, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Biar ne, Saccoccia ne. All. Valli.

ESTRA PISTOIA: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Saccaggi 16, Chiti ne., Novori ne. All. Okorn.

Arbitri: Bartoli, Quarta, Capotorto. Parziali: 21-18, 43-36, 56-54.