Nasraoui travolgente. La Galli affonda Roma

SAN GIOVANNI

Le stellate di coach José Ignacio Fernandez Garcia hanno confezionato una preziosa strenna natalizia sul parquet del Palagalli per i suoi tifosi, la cui presenza è in crescendo, piegando anche la squadra romana del Basket Capitolino, col risultato di 75-59. Partita condotta dalla Galli dalle prime battute fino al termine. Si inizia con la Mioni, Rossini, Nasraoui, Reggiani che attuano una difesa ermetica, ma ancora sbagliano troppi tiri da sotto canestro. Da evidenziare che ancora manca la pivot.

Il modulo difensivo del due più tre funziona con grande autorità. Fine primo periodo punteggio 19-7 ed al risposo lungo la Galli chiude col parziale di più 18. Si va avanti con Garcia che compie una costante e spessa rotazione fra tutte le ragazze, eccetto le due infortunate Amatori e Lopez. Il terzo periodo è terminato 62-52.

Nel quarto tempo il match è scivolato un pò sulla bagarre, perché gli arbitri hanno lasciato troppo correre sui tanti falli. Le varie Rossini, Lazzaro, Mioni, De Cassan, Nasraoui (24 punti), Reggiani hanno stretto i denti e con cuore e classe hanno saputo contrastare le romane.

"Bene, abbiamo vinto undici gare di fila, ora la sosta. Sono molto soddisfatto per come questa squadra reagisce e cresce nel lavoro. Campionato, difficile, ma noi ci siamo, come finora abbiamo dimostrato" ha commentato Garcia.

Giorgio Grassi