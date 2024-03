Nazionale femminile. Nella Sperimentale chiamate tre maceratesi

La civitanovese Emma Giacchetti è stata convocata nella Nazionale sperimentale femminile di pallacanestro. Il gruppo delle azzurre, guidato dal coach Andrea Capobianco, dopodomani si riunirà a Castel San Pietro Terme. La diciassettenne Giacchetti è cresciuta nel vivaio della Feba e ora impegnata con la squadra di Campobasso in A1, è la seconda atleta più giovane del gruppo che conta 16 ragazze. Ennesima dimostrazione del suo talento, la giovane la scorsa estate ha vinto il bronzo con la nazionale italiana Under 16 ed è stata votata nel quintetto ideale di quell’Europeo. Tra le otto atlete aggiuntive a disposizione del commissario tecnico figurano anche i nomi della portorecanatese Angelica Castellani, 24 anni, che gioca ad Empoli e Anna Poggio, classe 2001, ligure ma attualmente pivot della squadra di Matelica. Nella giornata di lunedì cominciano gli allenamenti per le azzurre.