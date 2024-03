Nazionali. I Titani pronti alle sfide estive

La Nazionale sammarinese di basket si è ritrovata al Multieventi per un raduno in vista degli appuntamenti estivi. A disposizione dell’head coach, Daniele Valentini, e del coach Stefano Rossini, un gruppo nutrito di giocatori proveniente da tutta Italia e naturalmente anche da San Marino. La novità è quella che riguarda Luca Pesaresi, il playmaker-guardia in forze alla Pallacanestro Titano alla prima esperienza con la maglia della selezione del monte Titano. Se dovesse onorare le attese su di lui, il giocatore può regalare una dimensione interessante alla rappresentativa sammarinese, che con Pesaresi aggiunge tantissima qualità e tiro da fuori in un contesto europeo sempre piuttosto competitivo. La Pallacanestro Titano porta in Nazionale anche il capitano, Davide Macina, Tommaso Felici e Nicola Borello.

Tra chi arriva da fuori, da segnalare la presenza di Ygor Biordi (Sala Consilina, B Interregionale), Matteo Botteghi (Civitanova, B Interregionale) e Pietro Ugolini (Saronno, B Interregionale). Tanti, infine, i giocatori del Basket 2000 San Marino di Dr3. La nazionale sarà impegnata dal 25 al 30 giugno agli Europei dei piccoli stati, in programma in questo 2024 ad Andorra. Il sogno è quello di una medaglia, ma il campo di partecipanti è come sempre di buon livello.