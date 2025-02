Nba Basketball School a fine mese. Il clinic farà tappa a Ferrara il 26

L’Nba Basketball School fa tappa a Ferrara. Grazie alla collaborazione con Ferrara Basket, Scuola Basket e 4 Torri, il 26 febbraio si terrà la seconda tappa del nuovo Player Clinic Tour presso il Pala Aeffe del quartiere Barco.

Le sessioni di allenamento, suddivise per fasce d’età, sono aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dalla loro società di appartenenza: alle 15 per i nati dal 2010 al 2013, alle 17 per i nati dal 2013 al 2017. Il Player Clinic è un format di allenamento avanzato della durata di 90 minuti, progettato per migliorare abilità tecniche e tattiche attraverso esercizi specifici condotti da istruttori certificati Nba.

I partecipanti potranno affinare tecnica di tiro, dribbling, passaggio e difesa, il tutto in un contesto dinamico e coinvolgente. Il costo dell’iscrizione all’allenamento è di 55 euro.

"Per Ferrara Basket promuovere il Player Clinic Nba Basketball School è motivo di particolare orgoglio – le parole del numero uno Riccardo Maiarelli –. Certamente per il prestigio e l’importanza di ospitare un tale evento nella nostra città, ma anche per il valore tecnico ed emozionale che rappresenta per i giovani di Sbf e 4 Torri, impegnate con noi nella crescita del movimento cestistico del territorio, dentro e fuori dal campo".

"Nba per ogni appassionato di basket è come una formula magica, associabile al sogno, al massimo livello della pallacanestro mondiale – gli fa eco Stefano Calderoni, presidente di Sbf –. Per noi collaborare a questa iniziativa assume un sapore particolare".