NBA: i Lakers scelgono il figlio di LeBron, Bronny James al draft

Di padre in figlio. Per la prima volta nella storia della NBA padre e figlio potrebbero ritrovarsi a giocare nella stessa squadra e a siglare questo record (se così sarà a inizio stagione) non poteva che non essere Lebron James, una delle ultime icone della palla spicchi statunitense ancora in attività. Il figlio maggiore Bronny James e infatti stato selezionato come 55ª scelta al secondo round del draft NBA dai Los Angeles Lakers. Una scelta non casuale e porterebbe la giovane guardia a indossare una canotta del team californiano insieme al padre LeBron. La notizia ha subito fatto il giro del mondo con il numero 23 che ha colto con grande entusiasmo la selezione del figlio nel draft festeggiando durante una cena in famiglia a New York. I Lakers dal canto loro non vedono l’ora di abbracciare il trentanovenne e la guardia di 19 anni per scrivere una pagina di storia del campionato, così come sottolineato anche dal vicepresidente Rob Pelinka: "Nella storia della NBA, non c'è mai stato un padre e un figlio che abbiano condiviso un campo da basket NBA e questo sembra qualcosa che potrebbe essere magico. Sappiamo, e dobbiamo rispettarlo, ovviamente, che LeBron ha una possibilità di buyout ma se venisse fuori che sarà nella nostra squadra la prossima stagione, si potrebbe scrivere la storia dell'NBA. E la storia dell'NBA dovrebbe essere fatta. con l'uniforme dei Lakers." Bronny James ha ha segnato una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist in 19,4 minuti a partita nella sua unica stagione all'USC giocando soltanto una parte di stagione dopo il lungo stop a causa di un difetto cardiaco, con la commissione medica che ha dato il via libera alla sua eleggibilità appena un mese prima del Draft.