Nella settimana clou. Palasport occupato. La squadra trasloca

Chiamatelo scherzo del calendario, o magari una sovrapposizione di date che è sfuggita a chi organizza gli eventi al palasport, che quest’anno il Comune non ha voluto dare a nessuno in gestione, una novità rispetto al passato. Però il risultato è che, per tutta una serie di ragioni, la squadra di Giovanni Benedetto, che è la formazione di sport da palestra che registra più spettatori in città (almeno 7-800 paganti di media), nella settimana chiave della stagione sarà costretta a traslocare a Consandolo per allenarsi mercoledì, giovedì e venerdì. Il tutto grazie alla disponibilità della Cestistica Argenta, altrimenti non ci sarebbe stata la possibilità di usare impianti all’altezza per preparare il match di Cremona. Il motivo? Il torneo internazionale di hockey indoor che organizza l’Hockey Bondeno questa settimana al palasport. Una concomitanza che andava evitata.

m. p.