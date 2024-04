New Flying Balls e Bologna 2016, sfide cruciali per il futuro nei playoff di serie B e Interregionale

Ancora 40’ per scrivere il futuro e in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti l’entusiasmo è tornato in orbita, complici le ultime tre vittorie consecutive nel rush finale del girone B di serie B: trionfi imprevedibili. Questo perché i ‘palloni volanti’ hanno inanellato i successi contro Andrea Costa Imola e le prime due, Ruvo di Puglia e Roseto, risollevando le sorti della propria post-season. Domani alle 18, i biancorossi riceveranno Bisceglie per l’ultimo atto di stagione regolare che vede quattro squadre (Padova, Ozzano, Bisceglie e Vicenza) giocarsi il miglior piazzamento possibile nella giostra playout. Gli ozzanesi guadagneranno il fattore campo in quattro casi: se vincono e Padova e Vicenza vincono (15° posto); se vincono, Padova perde e Vicenza vince (14° posto); se vincono, Padova e Vicenza perdono (15° posto); se vincono, Padova vince e Vicenza perde (15° posto).

Cala il sipario sulla seconda fase play-in di Interregionale, con il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, a caccia di un posto nei playoff. Oggi alle 18,30 i rossoblù riceveranno San Bonifacio al PalaSavena con l’obbligo di fare 2 punti e la speranza di due risultati a proprio favore: Cremona dovrebbe perdere in casa contro Monfalcone (oggi alle 21) e Bergamo dovrebbe uscire sconfitta dal campo dell’Olimpia Castello (domani alle 18), consegnando ai bolognesi il secondo posto.

In serie C è arrivato il giro di boa della poule playoff, al termine della quale le prime quattro classificate si sfideranno in una final-four, con serie al meglio delle tre gare. Oggi alle 20,15 gli occhi sono puntati sulla Cmp Global, che riceverà la capolista Scandiano per provare l’assalto al secondo posto: alle 18 Baskers-Francesco Francia e alle 20,15 Basket 2000-Virtus Medicina.

In Divisione Regionale 1 spiccano Icare Cavriago-Giardini Margherita e il big match Budrio-4 Torri, in campo domani alle 18.

