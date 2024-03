New Flying Balls in crisi, quarto stop consecutivo, il derby con Andrea Costa Imola come prova di fuoco

Con la sconfitta infrasettimanale sul parquet di Chieti 95-66, per i New Flying Balls di coach Augusto Conti arriva lo stop consecutivo numero 4, quello che prepara il terreno nel peggiore dei modi in vista dell’atteso derby sulla via Emilia: stasera alle 20,30 in viale 2 Giugno arriverà l’Andrea Costa Imola, nona della classe e ancora in corsa per un posto fra le prime 8.

Per i ‘palloni volanti’, tirato un primo sospiro di sollievo per la retrocessione di Taranto con quattro giornate d’anticipo, ora è il momento di mettere a frutto le ultime sfide e ottenere il miglior posizionamento possibile in vista della giostra playout alla quale parteciperanno le squadre classificate dal quattordicesimo al diciassettesimo posto, quello occupato ora dagli ozzanesi: I playout sono strutturati su due turni al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa), con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi (14 contro 17, 15 contro 16): le vincenti del primo turno si salvano, le perdenti accedono al secondo turno. Tutti fermi infine gli altri campionati ‘minors’, che torneranno dopo la pausa pasquale.

In serie C sabato prossimo arriverà una delle sfide più attese, quella che vedrà di fronte Virtus Medicina e Francesco Francia, capolista della poule playoff e in campo sabato 6 aprile alle 21. Nella poule playout sarà invece il turno di Guelfo-Bsl San Lazzaro (6 aprile ore 18,30), Correggio-Molinella (6 aprile ore 20), Cvd Casalecchio-Santarcangelo (6 aprile ore 21) e Novellara-Cmo Ozzano (7 aprile ore 17,30).

In Divisione Regionale 1 sfida insidiosa per la regina del girone A Giardini Margherita, che il 7 aprile sarà di scena alle 20 sul campo della Veni, mentre nel girone B cercherà il riscatto Budrio, in campo il 7 aprile alle 18 contro Massa Lombarda per provare a riprendere la vetta.