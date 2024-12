Next Gen Cup 2024-2025: la meglio gioventù della pallacanestro a Rimini

C’è la meglio gioventù della palla a spicchi azzurra, all’alba dell’anno nuovo a Rimini. È la Next Gen Cup, che per la sua seconda tappa del calendario 2024-2025 fa tappa al Flaminio e al PalaSgr di Santarcangelo mettendo in vetrina tutte le Under 19 dei club di Serie A.

La fase a gironi ha preso il via con la tappa di Varese di novembre che ha consentito la disputa delle prime quattro giornate. Ora ecco Rimini, dal 2 al 4 gennaio, col completamento dei due raggruppamenti e con la conseguente qualificazione delle prime otto, quattro per girone, alla Final Eight di Brescia. Al momento sono Virtus Bologna, Pistoia, Cremona e Derthona al comando del primo gruppo, mentre nel secondo è prima Milano, imbattuta.

Di certo, i migliori prospetti del territorio nazionale calcheranno i parquet romagnoli a inizio 2025. "La Next Gen è il campionato Under 19 delle squadre di Serie A – dice Marco Aloi, responsabile marketing di Legabasket –. Un grande evento che porta un indotto e un ritorno importante sul territorio. È un format costruito da Legabasket in dialogo continuo con la Federazione e negli anni è diventato anche un laboratorio tecnico e tecnologico costante".

Già, perché non mancheranno anche le novità sperimentali dal punto di vista tecnico e del punteggio, come la rimessa veloce, il target di punti e altre peculiarità di un vero laboratorio sperimentale. L’ingresso alle gare sarà libero e sarà interessante capire se qualche giovane in rampa di lancio sarà già pronto al grande salto tra i pro come lo sono stati, di recente, Brizzi e Niang.

"Viva i giovani e la possibilità di dar loro nuove opportunità di esprimersi – ha detto il presidente Fip dell’Emilia-Romagna, Antonio Galli –. All’inizio del 2025 la provincia di Rimini diventerà la capitale della pallacanestro regionale, ma non solo. Qui, oltre alla tappa di Next Gen Cup, ci sarà la 13ª edizione del Memorial Mario Fabbri riservato alle rappresentative regionali Under 15, ma anche l’Academy Cup femminile, con 96 ragazze che si sfideranno in squadre fatte al momento e del tutto nuove".