Nicosanti prepara Forlì alla sfida: "Stiamo sempre vicini alla squadra"

"Quando vi vedo tutti qui insieme penso al senso di comunità che si crea in un gruppo quando tutti insieme cerchiamo di raggiungere un sogno". Il presidente Giancarlo Nicosanti è l’ultimo della società a prendere la parola nella serata di presentazione dell’Unieuro a partner e sponsor nel padiglione delle feste del Grand Hotel di Castrocaro. Le sue sono parole sentite: "Mi piacerebbe festeggiare qualcosa d’importante, ma intanto mi accontento di tutto questo, di avere tante persone che ci vogliono bene e di aver fatto qualcosa per la nostra città. Sono orgoglioso di aver vinto una Coppa Italia, ma anche di quanto abbiamo costruito in questi dieci anni".

Il presidente giovedì è andato a salutare la squadra prima dell’inizio del campionato. Ha parlato con i giocatori e ha espresso anche a loro le sue idee: "Quest’anno ogni partita conta e noi vogliamo cercare di vincerle tutte anche se avremo di fronte almeno dieci avversarie fortissime, ma come dice il nostro allenatore Antimo Martino, avremo rispetto per tutti ma paura di nessuno. Non sarà facile vincere il campionato come abbiamo fatto negli ultimi due anni – prosegue il presidente – l’anno passato Trieste ha vinto dopo aver passato brutti momenti perché ha dimostrato equilibrio e noi dovremo mantenerlo sempre e stare vicino alla squadra nelle vittorie ma anche nelle sconfitte".

Il sindaco Gian Luca Zattini, insieme agli assessori Casara, Cicognani e Bravi, ha mantenuto la promessa: si potrà giocare al Palafiera già mercoledì 2 ottobre, "dopo aver eseguito il 40% dei lavori, il resto lo finiremo l’estate prossima". Raphael Gaspardo e Angelo Del Chiaro sono stati i modelli che hanno mostrato, indossandole, le nuove maglie, mentre è stata accolta con un grande applauso la notizia che Paolo Ruggeri, uno dei vice di Martino, era diventato padre da poche ore.

Sponsor e partner si sono stretti anche quest’anno in modo concreto attorno alla Pallacanestro 2.015: "A tutti in estate ho chiesto un aumento del contributo e nessuno mi ha detto di no", ha detto con orgoglio Andrea Balestri, responsabile marketing del club che ha aggiunto nove partner, uno ‘Premium’ ed otto ‘Official’. Alle presentazione di squadra e staff il più applaudito è stato come al solito coach Antimo Martino; picchi notevoli anche per ‘Dada’ Pascolo, Pollone e per il ragazzino di casa, Tommaso Pinza.

