Niente da fare in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa in casa con Viareggio

Pisa, 6 dicembre – Ancora una sconfitta in serie C, per la Pallacanestro Femminile Pisa, opposta in casa alla capolista Sei Versilia Pallacanestro Femminile Viareggio, in occasione della settima giornata di andata: le ragazze di coach Zari non hanno però demeritato ed hanno perso solo nel finale, in virtù della maggiore esperienza delle avversarie. LA CRONACA – Contro una squadra imbattuta, con un roster molto esperto, con Tripalo e Tamagnini da serie superiore, il match è iniziato con un parziale in favore delle ospiti, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 10-18. Nel secondo Mercolini e compagne sono rientrate però pienamente in partita (24-25 al riposo), ed il match si è incanalato su un binario di assoluto equilibrio. Chiuso il terzo periodo sul 33-34, la parità è andata avanti fino a pochi minuti dalla fine, quando Pisa ha avuto cinque palloni per sfondare quota 40 punti, un limite superato una sola volta in questa stagione, mentre Viareggio, sospinta da Tripalo e Tamagnini ha trovato il colpo del ko con un perentorio 6-0. LE PROSPETTIVE – “Abbiamo giocato alla pari con la capolista -osserva coach Zari- perdendo per la diversa esperienza nel momento topico. La squadra sta crescendo e ritengo sia matura per tornare al successo contro avversarie più abbordabili”. In tal senso sarà probante il test della prossima giornata, lunedì sul campo di Castelfiorentino. Pallacanestro Femminile Pisa-PF Viareggio 39-46 Progressivo: 10-18, 24-25, 33-34 PF Pisa: Scuderi, Sereni 6, Mbeng 7, Ferri 2, Benedettini 7, Barghini 2, Ward, Selmi, Nannini 2, Cioni 2, Mercolini 9, Garruto 2. All.: Zari. PF Viareggio: Biancalana, Tamagnini 10, Foglia 4, Di Simo, Lorenzi 2, Rugani, Edu Mengue 7, Troisi 4, Tripalo 8, Neri, Frosali 9, Braccini 2. All.: Giannelli. GC