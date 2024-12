Note di Siena: sconfitta a Cecina, sfida cruciale contro La Spezia al PalaEstra

La ‘Note di Siena’ è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di mercoledì sera a Cecina, al cospetto di una squadra partita malissimo nel girone di andata ma adesso reduce da tre successi di fila. Per Pannini e compagni invece un altro ko da metabolizzare in fretta visto che domenica alle 18 al PalaEstra arriva La Spezia per un delicato scontro diretto in chiave lotta al sesto posto.

A parlare ieri prima della ripresa degli allenamenti il centro della Mens San Gianluca Prosek (nella foto), che a Cecina ha lottato tutta la gara non riuscendo però a ripetere le scintillante prestazione di qualche giorno prima contro l’Olimpia Legnaia. "Veniamo da un brutta sconfitta – ammette il numero 35 biancoverde -. Adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene e a tornare con la testa giusta in vista della partita di domenica che sarà davvero importante per la classifica".

Il pensiero non può non andare a cosa non ha funzionato, al netto delle assenze di Neri e Sabia, in provincia di Livorno. "A Cecina abbiamo avuto davvero poca energia specie nel terzo quarto e questo ci ha condizionato alla fine. Spesso succede che al rientro in campo siamo meno concentrati – sottolinea il centro italo ceco -. Ce lo siamo detti più volte e anche mercoledì purtroppo è capitato. Però, almeno, siamo stati bravi a tornare a contatto e a combattere fino alla fine. Purtroppo non è bastato".

Il girone entra nel vivo e i risultati sono spesso a sorpresa. "Il campionato è molto difficile, le partite sono spesso impronosticabili. Noi però non dobbiamo pensare agli altri ma solo a noi stessi concentrandoci sulle prossime gare che diventano troppo importanti".

Dopo La Spezia la gara successiva sarà con un coefficiente di difficoltà ancora più alto visto che domenica 22 dicembre l’avversario sarà l’Etrusca Basket San Miniato dell’ex Marco Menconi. La gara in provincia di Pisa sarà l’ultima del 2024: poi infatti è previsto un fine settimana di stop in concomitanza con le festività natalizie per poi riprendere le ostilità domenica 5 gennaio quando in Viale Sclavo arriverà Castelfiorentino. Per quell’occasione potrebbe esserci un nuovo elemento nel roster biancoverde a disposizione di Betti. La società continua a cercare il profilo più adatto ma la sensazione è che arriverà un giocatore dopo le feste.