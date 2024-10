Novellara, alla ’prima’ c’è l’esperta Granarolo

È l’Emil Gas Scandiano ad inaugurare, alle 18, il campionato di Serie C. Dopo la splendida cavalcata della passata edizione, chiusa con la vittoria in regular season e l’eliminazione in semifinale per mano di Forlimpopoli, Federico Frascari e compagni ripartono dal PalaRegnani per la sfida ai bolognesi della CMO Ozzano. I bianco-blu possono far leva sul fattore continuità: coach Spaggiari ha a disposizione una squadra identica a quella del 2023/24, eccezion fatta per il lungo Frascari che ha preso il posto nel roster di Brevini.

Alle 20, invece, tocca alla Clevertech Montecchio, che chiusa la lunga partentesi Cavalieri ha affidato la panchina a Castellani, altro cavallo di ritorno: Germani e compagni sfidano sul parquet del PalaEnza di Sant’Ilario, la Francesco Francia Zola Predosa, semifinalista dell’ultimo torneo prima di essere eliminata dalla Re-Basket 2000. In casa reggiana i volti nuovi sono Doddi, Lavacchielli e Rovatti.

La Pallacanestro Novellara è invece di scena alle 21 a Bagnolo contro Granarolo, formazione che ha tanti atleti esperti nelle sue fila. Promosso l’ex vice allenatore Bertani in panchina dopo l’addio a Boni, i biancorossi vogliono partire col piede giusto, sfruttando un giusto mix tra volti noti e nuovi. Sotto canestro c’è il ritorno dell’esperto Malagoli, mentre da Cavriago è arrivato Branchini, uno dei migliori realizzatori dell’ultima DR1 (18,5 punti di media).

Domani alle 17, infine, l’E80 Castelnovo Monti ospita alle 17 l’ostica Virtus Medicina.