Novipiù affamata e viva. Pericolo Calzavara al tiro

Dopo l’inebriante successo in Coppa, questa sera alle 20.30, l’Unieuro torna in campo per una trasferta, sul campo di Casale Monferrato, di quelle da non sottovalutare. La formazione monferrina, infatti, occupa attualmente il penultimo posto in classifica nel girone Verde quindi ha ‘fame’ ed è reduce da un cambio in panchina: prima della pausa per la Coppa, infatti, è stato esonerato coach Fabio Di Bella, sostituito al momento da Stefano Cova, promosso dal ruolo di primo assistente.

Contro una squadra che nella fase ad orologio ha finora faticato maggiormente contro le formazioni di pari livello, brillando invece contro la Fortitudo (nettamente ko al PalaFerraris per 89-67) e contro Verona (veneti vincenti solo all’ultimo respiro per 79-80), per Forlì sarà importante mettere in campo una gara attenta e intensa, superando la sbornia per la vittoria contro la Fortitudo e i pericoli di un pronostico decisamente a favore.

Roster alla mano, Casale si appoggia tanto sul trio di esterni Kelly-Calzavara-Pepper: il primo è una combo che, alla sua prima stagione in Italia, sta fatturando buoni bottini (quasi 18 punti e più di 3 assist a gara), confermando però di essere un giocatore più di quantità che di qualità; l’altro Usa, di passaporto italiano per matrimonio, è il giocatore più usato (37 minuti di media) e porta alla causa tante intangibles (7 rimbalzi e 5 assist a partita), oltre a quasi 12 punti.

Calzavara dal canto suo, dopo gli anni di apprendistato, sta dimostrando di essere un giocatore di valore: con quasi 16 punti a partita, è il miglior tiratore dall’arco dei suoi (57%), portando il suo contributo anche con rimbalzi (5) e assistenze (3).

Sotto le plance, Casale ha puntato forte sull’esperienza di capitan Niccolò Martinoni (12+6 rimbalzi) e di Abdel Fall (7+8). Il grave problema di Casale, però, sono le rotazioni cortissime: oltre a Tommaso Fantoma, esterno da oltre 10 punti a gara, restano solo le briciole agli under, con il giovane Nicolò Castellino e l’ex Ferrara Pianegonda a dare qualche minuto di fiato agli over.

Altro punto debole della formazione piemontese è la tenuta difensiva, visto che con 83 punti subiti di media la Novipiù presenta la seconda peggior retroguardia del torneo e tra le peggiori anche alla voce rimbalzi concessi.

Servirà quindi precisione offensiva ai biancorossi, che punteranno molto sul contributo degli esterni, su tutti Fabio Valentini, ex golden boy di Casale con cui ha disputato tutta la trafila dal settore giovanile alla prima squadra proprio con la maglia rossoblù, prima di approdare all’Unieuro. Un successo, l’ennesimo, consentirebbe a Forlì di consolidare in modo sensibile il primato nel girone Rosso.