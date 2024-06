Novità in panchina. L’Urania sceglie Cardani

La novità sulla panchina dell’Urania Milano è servita. Sarà Marco Cardani il nuovo allenatore dei Wildcats in Serie A2 proseguendo su quella linea di innovazione e slancio verso il futuro che la società milanese vuole perseguire. Classe 1989, Cardani è uno dei giovani allenatori in rampa di lancio delle serie minori. Quest’anno autore di una stagione di altissimo livello a Livorno si è fermato, in modo inatteso, in semifinale, ma i risultati conseguiti in questi due ultimi anni con i labronici, tra cui la vittoria della Supercoppa, uniti ai buoni risultati conseguiti alla guida del settore giovanile dell’Olimpia Milano e alla guida di Bernareggio (promozione dalla C alla B) ne hanno fatto un candidato ideale per la sostituzione dopo 7 anni consecutivi in panchina di Davide Villa.

Non è la sua prima esperienza, però, in A2 perchè già nel 2021-2022 aveva guidata, per quasi tutta la stagione, i siciliani di Capo d’Orlando e prima ancora aveva fatto da giovanissimo qualche annata da assistente a Casale Monferrato, sua “alma mater“. "Arrivo in Urania con grande emozione ed orgoglio - dice il nuovo coach della Wegreenit - ho sempre guardato alla società rossoblù come ad un punto di riferimento di crescita costante e consolidamento dei traguardi raggiunti. Per questo mi ha fatto molto piacere la proposta del GM Luca Biganzoli e del presidente Cremascoli, e sono pronto per questa nuova grande avventura".

La squadra è ancora da costruire, ma messo a posto il tassello del nuovo coach ora la dirigenza potrà iniziare a muoversi nella composizione del roster: "Sarà un campionato molto competitivo, con tante squadre ambiziose, uno stimolo importante per me con l’obbiettivo di coinvolgere ancora di più tifosi e città in un progetto con tante potenzialità". L’anno prossimo saranno ancora meno le squadre del campionato: un girone unico e 20 team, con 38 giornate da disputare (inizio fissato nell’ultimo weekend di settembre), una promozione diretta ed una ai playoff ai quali saranno ammesse le squadre dal 2° al 13° posto (questo decisamente l’obiettivo dell’Urania Milano).