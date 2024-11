Nubilaria: primo sorriso. Passo falso del Sant’Ilario

Prosegue in Divisione Regionale 2 la marcia di Sampolese (8) e Saturno Guastalla (8), a braccetto a punteggio pieno nel girone B. I primi domano senza troppa difficoltà una Campagnola (4) che alla vigilia sembrava ostacolo ostico, ma il 77-43 finale non lascia spazio a dubbi; più complesso il match della Saturno, che ha la meglio 75-70 sull’Heron Bagnolo (2) trascinata dai 20 punti di Lucchini.

Perde contatto con la vetta, invece, Sant’Ilario (6), sconfitta 69-63 dalle Gazze Canossa (6), dove brilla Tommaso Cantergiani (foto), autore di 20 punti; nelle fila ospiti non bastano i soliti Dall’Argine (16) e Parente (14).

Primo hurrà stagionale per il Nubilaria (2), che piega 69-48 l’LG Castelnovo Monti (2) con 16 di Bianchini e 10 a testa per Grisendi e Bartoli, mentre Luzzara (4) festeggia in casa con la Go Basket (4), imponendosi 82-70 grazie ai 30 di Carpi e ai 22 di Balasso; da parte albinetana sono 25, invece, quelli di Foppiano. Primo squillo per l’Icare Cavriago (2), che riscatta così un avvio di stagione sotto tono: gli uomini di Croci, trascinati dai 28 di Artoni, hanno la meglio in trasferta sul fanalino Bibbianese (0).

Nel girone C, il derby regala sorprese, con l’affermazione 63-51 del Castellarano (6) su una Berrutiplastics Torre (6) arrivata sul campo avversario ancora a punteggio pieno: per il quintetto di coach Martinelli, che chiude con Ambrosi a quota 15 e Amici a 12, si tratta del terzo hurrà di fila, dall’altra parte l’ultimo ad arrendersi è Mazzi (16).

Stop esterno per il Gelso (2), battuto 66-62 a Modena dal Mo.Ba Sasso (4) nonostante i 14 punti a testa di Vertova e Tasselli. Seconda affermazione stagionale, infine, per la Pallacanestro Scandiano (4), che passa 65-58 sul campo dell’SB Samoggia (0).