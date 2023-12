Numeri da derby della Romagna. Forlì schiacciasassi sulle due metà. Rbr poco lucida nei finali di partita

di Loriano Zannoni

Nel calderone di un derby infuocato gli ingredienti di base sono numeri e statistiche che fino a questo momento della stagione danno ampiamente ragione a Forlì. Il primo posto poggia su basi solide e su un record di 12 vinte e 3 perse significativo, mentre Riviera Banca viaggia a bassa velocità di crociera con le sue 4 vittorie a fronte di 11 ko.

All’andata ci fu grande equilibrio, con l’Unieuro a spuntarla in uno dei suoi cinque supplementari vincenti. Il ritorno porta con sé la storia di una stagione che racconta di caratteristiche tecniche precise delle due squadre.

Gli attacchi, innanzitutto. Quello forlivese, coi suoi 80.9 punti a partita, è il primo, mentre quello riminese non affonda e viaggia su medie playoff, all’ottavo posto (76). La percentuale da tre è identica (33), quella da due differente con la squadra di Martino avanti (51 a 48). A rimbalzo, uno dei presunti talloni d’Achille estivi di Rbr, le medie non sono così lontane (38.6 a 36.4). Così come a livello di circolazione di palla, con Rimini che addirittura prevale negli assist (13.5 a 12.7). Ma non sono questi i numeri che spiegano le otto vittorie di differenza tra le due squadre.

L’attacco di Riviera Banca, pur coi problemi che ha avuto durante l’anno, ha talento a sufficienza e voglia di collaborare tra i vari protagonisti per fornire un contributo sufficiente. Nelle ultime cinque gare l’attacco è salito addirittura a 83. Il problema neanche troppo nascosto di Rimini sono i finali di gara, lo spazio temporale in cui Forlì dà invece il meglio di sé. I finali e la difesa, come testimoniano i 78.9 punti subiti a gara, secondo peggior dato del girone rosso dopo quello di Nardò (Forlì sesta a 75.4). Rimini concede percentuali superiori dalla lunga distanza (35 a 31) e anche da due (53 a 50), ma soprattutto è ultima per palloni recuperati con 4.7.

Le medie dicono anche che le protagoniste del derby di sabato sono le squadre che perdono meno palloni, ma è un dato chiaramente dettato spesso anche dal ritmo della partita. E la "vecchia" valutazione? Quanto buon basket si produce complessivamente? Rimini, con 75.6, riesce a mettersi dietro solo Orzinuovi e Chiusi. Forlì, con 87.1, è parecchio più su anche se solo quinta. In attesa delle carte a sorpresa che vorranno giocarsi Dell’Agnello e Martino. I jolly da derby.