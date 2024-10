Nuova intesa con Tramec

La Benedetto XIV è lieta di annunciare il rinnovo del rapporto di sponsorizzazione con l’azienda Tramec. É una notizia che riempie di orgoglio la società, in quanto testimone della fiducia e dell’entusiasmo che questa nuova Benedetto XIV sta rilasciando. Oggi, poco prima della palla a due, la società ha deciso di dedicare un momento per la celebrazione del dodicesimo anno consecutivo di rapporto con Tramec.

Tuttavia, questa stagione ha la sua unicità e verrà svelata con una sorpresa prima della partita contro Orzinuovi.

Queste realtà che continuano a supportare il basket centese, dimostrano come il progetto stia andando nella direzione giusta e partecipare é un orgoglio per

chiunque.

Il presidente Gianni Fava ha parlato a riguardo, non nascondendo l’emozione e la soddisfazione di questo raggiungimento: "Sono molto felice che Tramec, nelle persone dell’amico ed ex vicepresidente della Benedetto XIV, Leo Girotti e di Angelo Mastrandrea, uno dei partners di IGI, il fondo di investimento che, da alcuni anni, ha assunto il controllo del gruppo Tramec, abbia deciso di rinnovare la sponsorizzazione della nostra società. L’accordo raggiunto in questi giorni prevede una rimodulazione della presenza del logo Tramec, che non apparirà più sulla maglia ma, in grande evidenza, a centrocampo, garantendo notevole visibilità al marchio, non solo al pubblico presente al palazzetto, ma anche e, soprattutto, in tutta Italia, durante la trasmissione televisiva delle partite casalinghe della Benedetto XIV.

Questo rinnovo è la conferma della fiducia di un’importante realtà industriale, peraltro in grande sviluppo, grazie anche ad alcune acquisizioni di aziende complementari a Tramec, operate negli ultimi anni, nei confronti della nostra società e dei valori che essa esprime, la qual cosa ci inorgoglisce e ci dà sempre più stimoli ad operare con impegno e serietà.

L’auspicio è che questa collaborazione possa protrarsi nel tempo, perché, come ho più volte sottolineato, la vicinanza e l’appoggio di realtà imprenditoriali come Tramec e IGI, sono di fondamentale importanza per la permanenza della Benedetto XIV nel secondo campionato nazionale".

Intanto, l’entusiasmo generato da questi primi giorni d campionato, ha condotto la società a scegliere di prolungare il periodo della campagna abbonamenti, disponibili ancora per oggi.