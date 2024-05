NUOVO APPUNTAMENTO PER LA FINALE. Alle 20,45 la palla a due in viale Sclavo, biglietteria aperta dalle 19,30. Tre giorni fa quasi 2600 biglietti venduti, record degli ultimi anni

Per il quarto atto della finale, il sesto in totale della stagione tra biancoverdi e gialloverdi, in programma questa sera alle 20,45, la vendita dei tagliandi alla segreteria della Mens Sana Basketball sarà attiva dalle 19,30. La capienza massima dell’impianto di viale Sclavo sarà ancora intorno alle 2670 unità (considerando i settori chiusi per lavori) e si punta a raggiungere il clamoroso dato di domenica, quando sono stati staccati 2594 biglietti, il massimo degli ultimi travagliati anni biancoverdi. La partita sarà trasmessa in diretta da Starplane gratuitamente al link https://ticket.eventplane.it/event/g3msbvcsds , oltre che da Canale 3, Radio Siena Tv, Gazzetta di Siena e Siena News. Da stasera, infine, la maglia celebrativa dell’ex capitano Tomas Ress sarà issata sul tetto del PalaEstra.