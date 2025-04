Nuovo Basket Altopascio domina la Divisione Regionale 3 e punta ai play-off

Appena 35 anni di vita, ma una franchigia conosciuta in tutto il Granducato e non solo, con varie partecipazioni alla serie "C" (compresa quella di un tempo a livello nazionale). E vincitrice di una Coppa Toscana. Nuovo Basket Altopascio (NBA, nome che rimane in mente facilmente...) è in testa alla Divisione Regionale "3", da dove è ripartita, dopo un quarto di secolo di presidenza di Sergio Guidi.

Adesso la società è rinnovata e segue il mantra caro a tutti i club che non hanno mecenati al seguito. Anzi, ad Altopascio, malgrado le promesse della politica, non si è mai visto nemmeno il palasport: ce l’ha Ponte Buggianese (6mila abitanti, contro i 16mila della cittadina del Tau).

Primo posto in classifica per i rosablu, venti vittorie e due sconfitte. L’unica compagine che ha tenuto testa ad Altopascio è stata Massa, a quota 30 e con qualche gara in meno. Il girone "B" è "zoppo", con tredici formazioni al via. Gli apuani possono arrivare, al massimo, a 40. Altopascio, con una vittoria, martedì prossimo contro Dream Pisa, sarebbe sicura del primo posto. Ai play-off (da metà maggio), vanno solo le prime due.

Se i rosablu arrivano primi, avranno il vantaggio di giocare l’eventuale gara tre in casa. La serie è due su tre, da vincere. Con lo storico sponsor Bama, dopo la pandemia, la società si autoretrocesse in "D" e vinse due campionati di fila, ritornando in "C" Gold. Adesso è ripartita di nuovo dal basso, da una "costola" dei Bulldogs che, prima, erano la seconda squadra. L’obiettivo era valorizzare i ragazzi di Altopascio e, invece, è arrivato anche il primo posto.

In regular season, con Massa, la principale rivale, due gare agli antipodi: Altopascio ha vinto sotto le Apuane di tre, perdendo in casa di venti. In ogni caso, una stagione ottima.

Massimo Stefanini