Oggi alle 18 al PalaIppo. Virtus Cesena a caccia dell’impresa con la capolista Castel San Pietro

Servono punti e serve prenderseli contro tutti, anche contro la più forte di tutte, almeno fino a questo momento. La Nuova Virtus Cesena oggi alle 18 proverà a sfruttare il fattore campo del PalaIppo per sovvertire i pronostici e fare lo sgambetto alla lanciatissima Magika Castel San Pietro, squadra a punteggio pieno dopo cinque gare disputate nel campionato di basket femminile di serie B.

Le ragazze di coach Chiadini, che invece per ora hanno messo in cassaforte 4 punti (frutto dei successi contro San Lazzaro e Finale Emilia) sono reduci dalla bruciante sconfitta di appena 4 punti nel derby contro Rimini disputato la scorsa settimana anche in quel caso a Cesena. Le giallonere sono alla loro seconda stagione in serie B e stanno affrontando il torneo affidandosi al talento alle motivazioni di un gruppo composto in larga parte da giovani atlete. All’orizzonte c’è l’intento di radicare sempre più il progetto attraverso un percorso pluriennale che sta partendo ora, nella fase evidentemente più delicata e nella quale è necessario riuscire a preservare il mantenimento della categoria raggiunta. Per farlo serve vincere, affrontando la stagione senza timori reverenziali, nemmeno contro le più forti, come nella gara di oggi. Per questo la gara contro Castel San Pietro rappresenta una ghiotta opportunità che le cesenati dovranno cercare di cogliere anche se non sarà facile.

l.r.