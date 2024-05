Oggi alle 19. Aperitivo allo StoRe per salutare i tifosi

Un aperitivo per salutare tifosi e appassionati che hanno sostenuto i colori biancorossi in questa lunga e positiva stagione agonistica. La dirigenza, lo staff e la squadra al gran completo saranno infatti a disposizione questa sera a partire dalle 19 allo ‘StoRE’ ufficiale di Pallacanestro Reggiana, in piazza Prampolini, per ricevere l’ultimo abbraccio da parte della città. Un’occasione per scattare selfie, scambiare due chiacchiere e brindare con i protagonisti che hanno posto le basi per il rilancio della Unahotels ad alto livello dopo diversi anni con più ombre che luci.