Oggi compie 19 anni. Sospiro di sollievo per la caviglia di Faye

Sospiro di sollievo in casa Pallacanestro Reggiana per quanto riguarda le condizioni della caviglia di Momo Faye. Il giovane centro biancorosso si era infatti "scavigliato" sabato sera, nel corso del primo quarto del match contro Venezia, ricadendo a terra dopo un salto e mostrando evidente dolore. Fatto che aveva suscitato una certa apprensione non solo nell’entourage della squadra ma in tutto il pubblico del PalaBigi. Successivamente era tornato in campo dando un buon contributo ma vistosamente claudicante; tanto è vero che, a malincuore, aveva chiesto di essere sostituito. Ieri il talento senegalese è stato sottoposto a visite ed esami che hanno escluso infortuni gravi. Oggi (che tra l’altro è il suo 19° compleannno: auguri!) si sottoporrà a terapie e domani si valuterà se potrà, con attenzione, riprendere subito ad allenarsi o se dovrà rimanere a riposo qualche giorno. C’è comunque ottimismo in vista del suo impiego nella trasferta di domenica a Brescia.