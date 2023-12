Oggi gli esami dopo l’infortunio nel finale di domenica. Valentini, c’è fiducia

In viale Corridoni sono ore di apprensione per le condizioni di Fabio Valentini (nella foto). Il play-guardia biancorosso è uscito malconcio dal match contro Orzinuovi, dolorante al ginocchio destro in seguito a uno scontro di gioco a 1’40” dalla fine. Oggi si avrà verosimilmente un quadro più chiaro delle condizioni del giocatore, che in giornata si sottoporrà a risonanza magnetica e gli esami medici del caso per capire la portata dell’infortunio. Nella giornata di ieri, già il giocatore stava meglio, diffondendo maggiore ottimismo nell’ambiente.