Oleggio Magic vince in volata contro Use Computer Gross: 79-76

OLEGGIO

79

USE EMPOLI

76

OLEGGIO MAGIC: De Ros 2, Casella 10, Karem 7, Pilotti 4, Toffanin 7, Borsani 2, Youssef 4, Suigo 19, Lonati 16, Garavaglia 5, Ceccato, Van Elswyk 3. All.: Catalani.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 19, Cerchiaro n.e., Baccetti 2, Sesoldi 5, Rosselli 9, De Leone 7, Mazzoni 7, Quartuccio, Tosti n.e., Giantini n.e., Regini n.e., Maric 27. All.: Valentino.

Arbitri: Dell’Accio di Torino e Quattrocchi di Galliate.

Parziali: 27-22; 47-36; 64-59.

MILANO – In un match tiratissimo, conclusosi in volata, l’Use Computer Gross cede sul campo della capolista Oleggio, rimandando a venerdì prossimo il match-point per la matematica qualificazione ai play-off. Tornando a quest’ultima sfida parte meglio la squadra di casa ma la Computer Gross tiene botta e Maric impatta dall’arco: 11-11. I biancorossi mettono anche la testa avanti (Mazzoni per il 18-20), trovando però sempre la puntuale reazione dei giovani di casa (27-22 al 10’). Nel secondo quarto Oleggio prova l’allungo con un parziale di 6-0 (32-25), presidiando bene il proprio pitturato e trovando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (47-36 al 20’). L’Use migliore si vede al rientro dagli spogliatoi (0-9 e 47-45), ma sul 51-49 un contro break locale di 9-0 vale il 60-49, che diventa 64-59 al 30’. L’ultimo quarto è punto a punto fino al 75-75, quando Oleggio trova un canestro fortunoso, mentre Rosselli sbaglia la tripla del sorpasso. Lo stesso Rosselli poi, a otto secondi dalla sirena, va in lunetta ma mette solo il primo (77-76). A questo punto fallo sistematico per l’Use, ma Oleggio non sbaglia e chiude 79-76.