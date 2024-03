Olimpia Castello, Giordani: "Occasione persa"

UNICA BERGAMO

59

OLIMPIA CASTELLO

58

UNICA BERGAMO: Morelli 6, Gandoy 15, Cane 15, Di Gregorio ne, Bogunovic 9, Rota 11, Nespoli, Leoni, Carparelli ne, Renella, Picarelli, De Martin 3. All. Albanesi.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè, Costantini 14, Castellari ne, Ferdeghini, Gianninoni 6, Dieng 10, Adeola 3, Galletti 7, Torri ne, Zhytaryuk 18. All. Giordani.

Arbitri: Vincenzi e Marchesi.

Note: parziali 20-5; 30-19; 43-42.

Arriva a 2 secondi e 5 decimi dalla quarta sirena un ko destinato a lasciare l’amaro in bocca alla Vifermeca Olimpia Castello, che cede due punti pesantissimi alla corazzata Unica Bergamo e vede allontanarsi la chance di ghermire uno dei primi due posti del girone play-in Silver di Interregionale: ovvero il lasciapassare per i playoff. Una sconfitta appesantita dal concomitante infortunio muscolare occorso a Jacopo Gianninoni, che resterà fuori dai giochi per almeno tre settimane. "Non è stata una bella partita – commenta coach ‘Lupo’ Giordani – per noi si tratta di un’occasione persa, perché c’erano tutte le possibilità di portarla a casa. Anche se abbiamo fatto un inizio veramente tragico, siamo andati a recuperare una partita che a 5’ dalla fine ci vedeva a +5 e con la palla in mano per poterla chiudere. Ma lì abbiamo fatto un paio di errori a dire poco banali e per questo la ritengo un’occasione persa". Ora sulla strada dei castellani arriva il turno infrasettimanale sul parquet di Montebelluna (domani alle 20,30), prima giornata del girone di ritorno per provare una rimonta che ha le fattezze dell’impresa.

Le gare: Montebelluna-Piadena 83-82, San Bonifacio-Bologna 2016 78-92, Unica Bergamo-Olimpia Castello 59-58 e Monfalcone-Sansebasket Cremona 56-74.

La classifica: Bologna 2016, Unica Bergamo, Sansebasket Cremona e Montebelluna 12; Olimpia Castello 10; Piadena e San Bonifacio 8; Monfalcone 6.

Giacomo Gelati