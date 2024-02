Olimpia Castello, ultima gara prima dei play-in

Cala il sipario sulla regular season di Interregionale e nel girone C la Vifermeca Olimpia Castello si prepara all’ultima gara casalinga per consolidare il sesto posto nel raggruppamento lombardo: domani alle 18 arriverà infatti il fanalino di coda Cernusco, già superata all’andata dai nerazzurri 57-66, sul parquet del PalaFerrari. In casa dei castellani, già sicuri dell’accesso al girone play-in, si lavora per arrivare mentalmente preparati ai prossimi appuntamenti.

"È stata una settimana tranquilla – spiega il presidente Massimo Ramini –. Purtroppo però domenica avremo fuori Emmanuel Adeola, che ha preso due giornate dopo l’espulsione occorsa a Pizzighettone lo scorso weekend, e forse anche Stefano Costantini, che ha preso una storta alla caviglia e lo stiamo monitorando per capire il suo reale utilizzo. Infine domani sarà l’ultima partita stagionale di Federico Salsini, al quale si è presentata un importante opportunità lavorativa a Milano e a marzo si dovrà trasferire".

Nel frattempo coach ‘Lupo’ Giordani sta preparando il gruppo per la seconda fase del campionato, il playoff cosiddetto play-in Silver al termine del quale verranno ammesse due squadre ai play-off promozione. "Chiaramente il coach sta cercando di tenere motivati tutti i ragazzi, perché quando raggiungi un obiettivo importante c’è il rischio di rilassarsi, come normale che sia, ma ci stiamo lavorando per affrontare al meglio i prossimi step".

Giacomo Gelati