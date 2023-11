Olisevicius ingaggiato da Treviso. Adesso inizia la caccia al pivot

Osvaldas Olisevicius non è più a libro paga della Pallacanestro Reggiana. Il cecchino lituano ha infatti risolto il contratto che lo legava fino a giugno ai colori biancorossi ed è pronto a vestire la maglia della Nutribullet Treviso. Si tratta di una notizia molto importante per il mercato della nostra Serie A e soprattutto per il club di via Martiri della Bettola che così risparmierà una cifra significativa che altrimenti ‘rischiava’ di dover corrispondere all’atleta fino all’ultimo centesimo.

‘Osi’ - questo il soprannome che gli hanno dato tifosi e compagni – in estate era stato messo fuori dal progetto tecnico assieme ad Andrea Cinciarini ma, a differenza di quanto successo al play italiano approdato al Saragozza, non aveva ancora trovato una sistemazione gradita. Proprio per permettergli di restare in forma ed essere automaticamente più appetibile, nelle ultime settimane l’ala lituana era stata aggregata alla truppa di coach Priftis per gli allenamenti. Ieri però la trattativa è decollata in modo repentino e già oggi il giocatore dovrebbe essere annunciato da Treviso.

La squadra di coach Vitucci sta vivendo un inizio di stagione tragico (0 vinte e 8 perse…) anche a causa dei ripetuti infortuni che ne stanno condizionando pesantemente la continuità. Questo ‘spazio salariale’ che si viene a liberare con l’addio di Olisevicius – che lascia dopo due stagioni i colori biancorossi – permetterà al general manager Claudio Coldebella e al direttore sportivo Filippo Barozzi di guardare al mercato con ancora più serenità. La proprietà si è infatti sempre dimostrata disponibile a discutere di eventuali ritocchi ‘in corsa’ e lo è a maggior ragione oggi che potrà ‘risparmiare’ il resto del contratto di ‘Osi’. Le otto partite ufficiali disputate sin qui da capitan Vitali e compagni non sono un segmento sufficiente per decretare sentenze, ma iniziano comunque a dare indicazioni piuttosto attendibili. La prima, sotto agli occhi di tutti, è che nel reparto lunghi la coperta è corta. Faye ha infatti inevitabili alti e bassi, Hervey è un ‘quattro’ solo all’anagrafe (si sente una guardia nel corpo di un’ala…), Chillo al momento non ha alcun impatto e Atkins – di fatto un’ala grande prestata al ruolo di pivot – sembra spesso e volentieri in difficoltà nei meccanismi di squadra. Per questo motivo, senza alcun tipo di fretta ma in maniera continuativa, i radar degli scout biancorossi sono accesi e pronti a cogliere eventuali opportunità di mercato. Il ‘sacrificabile’ è quindi l’ex Trento che - rispetto agli altri compagni di reparto - avrà anche più opportunità in uscita. La buona situazione di classifica permette ai biancorossi di poter aspettare l’occasione giusta.