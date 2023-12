Onojaife (Ravenna). "Sconfitta in archivio. La testa a Piacenza»

"La sconfitta con San Vendemiano ci può stare e ora pensiamo a vincere la prossima partita". Basta la frase di Ivan Onojaife (foto Zani) per riassumere il pensiero in casa OraSì dopo il ko casalingo di domenica scorsa che le ha fatto terminare la serie di cinque vittorie consecutive. La Rucker è stata brava ad imbrigliare i ravennati con la difesa a zona sfidandoli al tiro tre, un’ottima strategia perché i giallorossi hanno sparato salve, ma nessuno fa drammi per aver perso contro una delle seconde in classifica. Per le prossime sfide, a cominciare dall’insidiosa trasferta di sabato a Vicenza, servirà comunque una maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti e un minore nervosismo in certi ambiti della gara, come sottolineato da coach Bernardi in sala stampa, soprattutto se si vuole provare a restare agganciati alla zona playoff. Al di là del valore di San Vendemiano è stata l’OraSì a complicarsi da sola la vita con un terzo quarto in cui ha concesso ben 34 punti.

"Siamo partiti molto aggressivi e in difesa non abbiamo lasciato giocare i nostri avversari – sottolinea Onojaife – poi però dopo l’intervallo abbiamo commesso troppi errori di distrazione e contro una squadra così forte che ha ottimi tiratori, non si possono avere cali di concentrazione. Non dobbiamo abbatterci per quello che è accaduto, perché siamo in crescita e va bene anche così". L’OraSì non ha avuto nessuna ‘sindrome da pancia piena’ dovuta alle cinque vittorie consecutive che avevano permesso di scalare la classifica. "La striscia positiva di cinque gare è stata frutto di un grandissimo lavoro di squadra e la sconfitta con San Vendemiano non ci deve influenzare. Siamo giovani e abbiamo tanti margini di miglioramento e sono certo che già dalla prossima partita a Vicenza ci riscatteremo. Domenica scorsa siamo stati bravi a rimbalzo, un aspetto nel quale siamo molto cresciuti, e anche in attacco la palla è circolata in maniera migliore". Tra i giocatori che sono cresciuti maggiormente in questi mesi c’è proprio Onojaife. Domenica ha chiuso con 9 punti, frutto di un 33 da due punti e di un 35 dalla lunetta, senza dimenticare gli 8 rimbalzi conquistati. "Sinceramente neanche io avrei mai pensato di riuscire a fare certe cose in campo e il merito è della fiducia che Bernardi e il suo staff mi stanno danddo".

Luca Del Favero