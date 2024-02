Openjobmetis a caccia di conferme contro Trento

Davide Moretti ha parlato in vista di Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese: "La vittoria contro Cremona in occasione dell’ultima partita è stata importante, dopo due sconfitte e davanti un pubblico davvero importante anche se eravamo in trasferta. Vogliamo continuare così anche contro Trento, una squadra di alto livello che ha fatto una prima parte di stagione ottima; sta attraversando un momento di difficoltà, ma cercherà di imporre il suo gioco. Prepariamoci per giocare 40 minuti al nostro ritmo".